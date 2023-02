Cospito, Berrino: Pd conferma incontro con Boss, urgono approfondimenti

“Il Pd non solo non smentisce, ma in qualche modo conferma l’incontro avvenuto tra quattro suoi parlamentari e alcuni boss mafiosi detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Sassari su indicazione del terrorista Alfredo Cospito. Il maldestro tentativo di minimizzare, però, non è assolutamente sufficiente. La circostanza è grave e merita di essere approfondita. Ci batteremo perché ciò avvenga”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino, capogruppo della commissione Giustizia a Palazzo