Cospito, Speranzon: offensiva anarchici su scala nazionale, grazie a chi ha pulito Ponte Costituzione Venezia

“Gli anarchici tornano a colpire, oggi è toccato al Ponte della Costituzione di Venezia imbrattato con scritte in favore della liberazione del terrorista Cospito. C’è in atto un’offensiva su scala nazionale molto imponente e lo Stato non può retrocedere, come vorrebbe qualcuno, ma bisogna compattarsi e non mollare la presa per sconfiggere una radice malata che rischia di portare frutti più che avvelenati per la nostra Nazione. Grazie ai tecnici che hanno tempestivamente ripristinato lo stato di decoro del ponte, e grazie anche a quei cittadini che hanno applaudito la pulizia, è soprattutto da queste manifestazioni che noi uomini di Stato traiamo forza per non rinunciare alla nostra lotta.”

Lo dichiara Raffaele Speranzon, senatore e vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia.