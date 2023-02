Migranti, Foti: Fratoianni offende Piantedosi per dimenticare Soumahoro

“Le affermazioni di Fratoianni sul ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono degne di una politica spazzatura e sono offensive nei confronti di chi, come il numero del Viminale, è impegnato quotidianamente in prima linea per la tutela e la difesa dell’ordine pubblico e dei confini della nostra Nazione. È evidente che sia un tentativo di gettare polvere negli occhi, forse per far dimenticare il caso Soumahoro”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.