Anarchici, Foti: clima incandescente, vicinanza a Delmastro e Ostellari

“La notizia della scorta che tutelerà il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è l’ennesimo segnale di un clima che si è fatto incandescente. La nostra più sincera vicinanza al collega Delmastro non è semplicemente di consolidata amicizia, ma vuole essere un messaggio chiaro a chi pensa di mettere sotto ricatto lo Stato. Analoga vicinanza estimiamo al sottosegretario Ostellari, pure lui destinatario di scorta. Terroristi e mafiosi non prevarranno e auspichiamo che tutte le forze politiche comincino a stemperare i toni per tornare a un clima di civile confronto”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.