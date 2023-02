Cospito, Foti: dopo intervento Nordio si dimettano parlamentari Pd

“Il Pd e il capogruppo alla Camera Debora Serracchiani continuano a chiedere, senza alcun motivo, le dimissioni del deputato Donzelli e del sottosegretario Delmastro. Ieri il ministro Nordio ha confermato come la natura del documento non rilevi contenuti sottoposti al segreto investigativo. Sicuramente gli esponenti di Fratelli d’Italia rimarranno ai propri posti a svolgere egregiamente il loro lavoro, come hanno sempre fatto.

Chi dovrebbe invece dimettersi, dopo aver parlato con i mafiosi Rampolla, Presta e Di Maio su suggerimento del terrorista anarchico Cospito, sono proprio Serracchiani, Verini, Orlando e Lai”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.