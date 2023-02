Elezioni, Rampelli: con Francesco Rocca al Sant’Andrea, ospedale di un sodalizio antico

“La visita oggi all’ospedale Sant’Andrea insieme al futuro presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è il simbolo di un antico sodalizio. Vado spesso in visita in quell’ospedale perché sono legato a quella struttura per ragioni umane e politiche. Negli anni 2000, insediatasi la giunta di centrodestra, Storace decise di trasformare quello scheletro in cemento armato in un ospedale. E mi chiede di aiutarlo. Affidammo a Francesco Rocca il ruolo di direttore generale e quella struttura in pochi anni divenne il fiore all’occhiello della sanità italiana. Trovarsi qui serve a mantenere salda quella visione e sostenere il progetto di riscatto della Regione Lazio. Esattamente come facemmo 20 anni credendo nel Sant’Andrea e credendo in Francesco Rocca. E con oggi spero si chiudano definitamente le domande sulle presunte frizioni che esistono soltanto nella testa di chi vede la politica come scontro, competizione e darwinismo sociale senza considerare invece l’importanza e la preziosità dei legami che si saldano nel corso di decenni di amicizia e condivisione di valori”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando la visita presso l’ospedale Sant’Andrea fatta con il candidato presidente alla Regione Lazio avv. Francesco Rocca.