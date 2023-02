Energia, Rosa: su prezzo gas governo mette a segno altro obiettivo

“Checché se ne dica, il governo Meloni mette a segno un altro importante obiettivo. I dati pubblicati oggi dall’Arera mostrano chiaramente che il nostro esecutivo agisce in modo impeccabile sul fronte energetico. In un complesso momento per l’economia internazionale, il prezzo del gas in Italia scende sensibilmente. In appena cento giorni siamo intervenuti con misure straordinarie che stanno dando i loro frutti. Famiglie e imprese sono al sicuro e risparmieranno denaro prezioso nella prossima bolletta. Questo è un traguardo che ci eravamo prefissati: una promessa mantenuta”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Energia di Palazzo Madama.