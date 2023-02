Gas, Messina: riduzione bolletta smentisce Pd Bonaccini

“Il governo Meloni è sempre stato a fianco dei cittadini e la riduzione della bolletta del gas del 34,2% rispetto al mese di dicembre 2022 annunciato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, lo conferma. Questa notizia non può che essere accolta favorevolmente da una Nazione come l’Italia che sta uscendo da una delicata fase sociale ed economica. Un passo alla volta ci rialzeremo tutti insieme. Solo poche ore fa l’esponente del Pd Bonaccini fa parlava di caro bollette ignorato dal governo Meloni: un bel tacer non fu mai scritto e ci dispiace – ironicamente parlando – averlo smentito immediatamente”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.