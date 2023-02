Polizia Penitenziaria, Delmastro: firmato accordo sindacale su fondo Fesi

“Oggi, al Ministero della Giustizia, abbiamo firmato l’accordo sindacale per l’utilizzazione del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria (FESI) per l’anno 2022, ponendo la parola fine ad una vicenda che si trascinava ormai da troppo tempo.

Grazie all’accordo firmato oggi, gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria potranno riceve le risorse previste dall’amministrazione per il 2022, destinate a compensare il disagio e le responsabilità che quotidianamente devono affrontare.

Con il Governo Meloni, abbiamo voluto segnare un cambio di passo anche sotto l’aspetto delle relazioni sindacali. Lavoreremo con serietà affinché non vi siano mai più ritardi nel dare al personale del Corpo le risorse che si merita”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.