Deidda: proficuo incontro con associazione italiana idrogeno – H2It; avvio audizioni in commissione

“Ieri, tra i molteplici appuntamenti, ho incontrato l’Associazione italiana idrogeno – H2IT e intrapreso un dialogo sulle opportunità di sviluppo della mobilità a idrogeno in Italia. L’Associazione H2IT – spiega il Presidente della IX Commissione, Salvatore Deidda – riveste un ruolo chiave e strategico per le infrastrutture di rifornimento di idrogeno, sia stradali che ferroviarie. Per questo, in qualità di Presidente della IX Commissione, ha confermato l’interesse ad approfondire il tema attraverso una serie di iniziative, tra cui un ciclo di audizioni alla Camera, per avviare un confronto sull’idrogeno con un approccio che sia strategico non solo nel contesto nazionale, ma anche nella dimensione europea, dove innumerevoli iniziative confermano e rilanciano l’idrogeno tra le opzioni di decarbonizzazione della mobilità. Ringrazio l’Associazione H2IT per il proficuo incontro, certo di una stretta collaborazione”, conclude Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione

