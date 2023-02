Scuola, Messina: sinistra cavalca accuse ridicole

“Se non fossero ridicole ed infamanti le accuse rivolte al sottosegretario Fazzolari, direi che rasentano il comico. Partendo dal presupposto che una notizia inventata ex novo mette in dubbio la professionalità e deontologia del giornalista stesso, ma cavalcare l’onda di una eresia simile è troppo pure per la sinistra che trova qualsiasi pretesto per attaccare il governo Meloni e i suoi componenti. Di fronte alle presunte parole pronunciate dal sottosegretario Fazzolari, che addirittura, secondo il direttore de La Stampa, sarebbe stato incentivato dalla sua passione per le armi a formulare una tale grottesca proposta scolastica, si è scatenata una diatriba da fantapolitica. Smettetela di inventare falsità ogni volta vi siano appuntamenti elettorali: gli italiani sanno bene dove sta la verità e dove la menzogna”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.