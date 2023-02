Scuola, Speranzon: attacchi sinistra a Fazzolari deliranti

“La costante ricerca di appigli per attaccare il Governo Meloni ha portato la sinistra al delirio. Stamattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, è finito sotto il fuoco di fila mediatico delle opposizioni a causa di una notizia falsa pubblicata in prima pagina da La Stampa e prontamente smentita dal diretto interessato. Smentita che non è bastata ad arginare gli attacchi scomposti della sinistra. Di fronte ad avversari così faziosi e privi di argomenti non sappiamo più se ridere o piangere”.