Case Green, Foti: direttiva Ue è una patrimoniale mascherata

“Quella delle case green è una battaglia che Fratelli d’Italia combatte da tempo. Diciamo ‘no’ a questa direttiva così concepita che non è altro che una patrimoniale mascherata, che esiste già in Italia e che si chiama Imu. Addirittura inizialmente si voleva che un privato non potesse vendere il proprio immobile se non si fosse adeguato prima alla direttiva Ue. Noi siamo dalla parte degli italiani e diciamo sì all’efficientamento energetico, ma con lo stanziamento di risorse adeguate da parte dell’Europa e tempi più lunghi per intervenire. La peculiarità della proprietà immobiliare italiana va rappresentata e tutelata”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.