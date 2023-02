Foibe, Foti: togliere dall’oblio questo pezzo drammatico di storia

“L’unica giornata del ricordo è il 25 aprile’. Questa frase comparsa nella notte a Genova a deturpare la targa in ricordo delle vittime delle Foibe, è solo l’ultimo dei tanti atti vandalici che tendono a sminuire una delle pagine più buie d’Italia e d’Europa. La Camera dei deputati quest’anno, in occasione della ricorrenza della Giornata del Ricordo delle Foibe e dell’esodo giuliano – dalmata del 10 febbraio, ha invitato oggi le scolaresche per la proiezione del docu-film “Ricordare, portare al cuore”. Una iniziativa lodevole per togliere dall’oblio questo drammatico pezzo di storia e riconsegnarlo alle nuove generazioni. Un incontro importante a cui ho preso parte per onorare la forza e la tenacia degli esuli”.



Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.