Foibe, Foti: Festival di Sanremo renda omaggio a vittime

“Il Festival di Sanremo ha domani l’occasione di rendere omaggio a quegli italiani che, per tanti anni, hanno vissuto il dramma di essere esuli in Patria. Il Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 Febbraio, è stato istituito infatti per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Sergio Endrigo, compianto artista protagonista per anni sul palco dell’Ariston, visse di persona questa tragedia e ci ha raccontato il dramma di lasciare la propria terra nel celebre brano “1947”. Sarebbe davvero bello farlo riascoltare domani a tutti gli italiani in prima serata, ad ottanta anni dall’inizio della pulizia etnica da parte dei partigiani di Tito”.



Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera dei deputati, Tommaso Foti.