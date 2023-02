Droga, Foti: con Governo Meloni no spazio per legalizzazione

“Uno dei primi volantini della destra giovanile che ho distribuito davanti al Liceo Scientifico che frequentavo, era titolato: “chi ti dà la droga, ti dà la morte”. Sono sempre convinto di quella sintesi politica: alle persone si devono offrire valori, idee, ragioni per cui battersi, non paradisi artificiali. Chi dal palco dell’Ariston ha urlato “Giorgia legalizzala” riferendosi alla droga, poteva risparmiarsi la voce. Con il Presidente Meloni al Governo non ci sarà spazio per alcuna legalizzazione delle droghe, tutte parimenti dannose e fonte di dipendenza. Per chi è di Destra, sa che al centro del vivere sociale è posta la persona, non stupefacenti appelli alle droghe libere. Lo dobbiamo innanzitutto a chi delle stesse è vittima, che va aiutato a liberarsi da ogni dipendenza, e alle loro famiglie, in prima linea nel sopportare a volte penose e pericolose situazioni con cui sono obbligate a convivere”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.