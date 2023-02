Ischia, Schifone: nuove risorse per isola, Governo non dimentica perla Nazione

“Grande soddisfazione per l’ulteriore stanziamento del governo a favore di Ischia. Dopo le prime risorse di 2 milioni di euro, il Consiglio dei ministri destina 54.200.000 di euro, per gli interventi in corso e da avviare per far tornare alla normalità Casamicciola e gli altri comuni dell’Isola dopo la drammatica frana del 26 novembre scorso. Una dimostrazione tangibile che lo Stato c’è e non intende abbandonare una delle perle del nostro patrimonio ambientale e turistico”.

Così Marta Schifone, deputato campano di Fratelli d’Italia.