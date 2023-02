Regionali, Messina: netta affermazione cdx, orgogliosi del Presidente Meloni

“Stiamo assistendo alla netta affermazione della coalizione di centrodestra in Lazio e Lombardia. Questo ovviamente è un nettissimo successo da leggere in chiave nazionale e va interpretato come attestato di stima degli elettori laziali e lombardi ai rispettivi candidati presidenti oltre che al governo nazionale. Come Fratelli d’Italia siamo orgogliosi del presidente Giorgia Meloni e del lavoro svolto finora”.

Lo dichiara il vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.