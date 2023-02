Regionali, Scurria: la vittoria del centro destra rappresenta la volontà di famiglie e imprese che vogliono cambiare destino della regione e dell’Italia

“Il centro destra finalmente rappresenta, dopo anni di mala gestione, la scelta vincente dei nostri cittadini. Vince ancora una volta l’Italia dell’identità, della tradizione che si fa innovazione. È la vittoria dell’Italia reale fatta di famiglie, piccole e medie imprese, associazioni e non quella surreale mostrata in questi giorni al Festival di Sanremo da Amadeus, con buona pace di Fedez e di Chiara Ferragni”, dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

“Dopo questa vittoria nel Lazio e in Lombardia, ci sentiamo ancora più impegnati e responsabili a cambiare la nostra Italia. Stiamo percorrendo la direzione giusta per cambiare finalmente il destino del nostro Paese. Peccato per la scarsa affluenza alle urne. Tra i nostri compiti, quello più importante è avvicinare i cittadini alla politica. Un lavoro iniziato che va incrementato sempre più”, conclude il senatore.