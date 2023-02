Sanremo, Colosimo: da Rai solo falsità, chi sapeva di show Fedez è complice

“Lo show di Fedez sicuramente meritava più attenzione per evitare che dal palco della kermesse più popolare dell’anno, il Festival di Sanremo, si proiettassero messaggi di odio e di violenza contro un componente del Governo, lo stesso che con pubbliche scuse aveva già chiuso la faccenda. Ora dopo il j’accuse e le distanze prese in mondovisione dei dirigenti Rai, il tutto nella cornice del ‘non ne sapevamo nulla’, il quotidiano la Verità svela che la performance era non solo nota, ma anche peggio della resa. Quindi non solo si era a conoscenza della scaletta del cantante, ma qualcuno in Rai non è intervenuto affinché fosse fermata. Qualcuno dunque si è reso complice di una esibizione che nulla a che fare con la musica italiana, che sfocia in un linguaggio e in azioni violente contro le istituzioni. E quel qualcuno che siede nel servizio pubblico dovrebbe darne conto”.

Così Chiara Colosimo, deputato di Fratelli d’Italia.