Regionali, Foti: sinistra spazzata via, buon lavoro a Presidente Rocca e Fontana

“Dopo il trionfo delle politiche, spazzata via la sinistra anche nel Lazio e in Lombardia, alla quale adesso non resta che piangere.

Il verdetto sancito dalle urne regionali é stato chiaro e non lascia spazio a nessuna interpretazione: il centrodestra unito stravince, ma soprattutto convince gli elettori. Nel Lazio, il neo presidente Francesco Rocca riporterà buongoverno e entusiasmo dopo i disastri di una sinistra incapace di amministrare una regione così importante.

Stesso discorso in Lombardia, dove non è bastata l’incoerente alleanza tra Pd e 5 Stelle per batterci. Si proseguirà quindi con l’ottima amministrazione svolta da Attilio Fontana. A entrambi auguriamo buon lavoro.

Gli italiani ancora una volta hanno dimostrato, con i fatti e non con le chiacchiere da bar, di essere dalla nostra parte. Siamo certi che Fratelli d’Italia li rappresenterà al meglio, proseguendo sulla strada tracciata dal presidente Meloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.