Vino, Lollobrigida: pdl enoturismo dà giusto valore a produzione eccellenza

“Soddisfazione per la presentazione della proposta di legge di Fratelli d’Italia sull’enoturismo, una norma che vuole attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino. In questo modo, infatti, si potranno esaltare le produzioni di eccellenza, legandole così ai territori e offrire una nuova forma di turismo. Servono regole certe e uno specifico quadro normativo per tutelare un settore economico strategico. Un comparto che muove 13 milioni di persone e produce 2,5 miliardi di euro ma è anche cultura e tradizione millenaria, che esprimono la straordinaria ricchezza agroalimentare dell’Italia.

Strade e percorsi del vino meritano un’attenzione particolare. Il concetto di enoturismo, di fatto, è molto più della semplice somma delle potenzialità del settore vitivinicolo unito a quello turistico. Una forma di “turismo di prossimità” che consentirà di valorizzare anche le aree meno conosciute del territorio”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.