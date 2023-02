Voli Alghero, Deidda: impegno mantenuto; collaborazione tra Regione, Governo ed Enac funziona

“Come promesso e garantito, con l’aggiudicazione delle rotte in Continuitá territoriale da e per l’aeroporto di Alghero, abbiamo mantenuto l’impegno di non abbandonare il nord Sardegna e abbiamo inoltre dimostrato, in pochi mesi, l’ottima collaborazione tra Governo, Ministero dei Trasporti, Regione Sardegna, Enac e la nostra Rappresentanza italiana a Bruxelles. L’unione fa la forza ed è la dimostrazione di come possiamo costruire una nuova continuitá territoriale insieme. Grazie anche alle compagnie aeree: ad Ita che nonostante il momento particolare per la propria crescita, con la trattativa con lufthansa, ha confermato l’interesse per la Sardegna e Aeroitalia a cui auguro di confermare la volontà di crescere e confermarsi”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

