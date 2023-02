Auto green, Messina: Governo Meloni impedirà Italia paghi con posti di lavoro

“Le sinistre in Europa impongono una accelerazione sulla produzione di auto elettriche. Questo non abbatterà l’inquinamento, ma solo posti di lavoro soprattutto in Italia. Chi ha governato negli anni precedenti non si è occupato di investire nel settore produttivo e l’Italia rischia di rimanere indietro. Il governo Meloni si sta occupando di spostare queste date perché è inammissibile l’Italia paghi un prezzo così alto”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera ai tg.