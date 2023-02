Ucraina, Foti: centrodestra con popolo ucraino

“L’Italia sta dalla parte dell’Ucraina, i fatti e gli atti valgono più di qualsiasi parola. In Parlamento abbiamo dimostrato che il centrodestra è sempre stato compatto a favore del popolo ucraino e della Nato. Basta ricordare che quando venne il presidente Zelensky in Aula tutto il centrodestra era in piedi ad applaudirlo. Le opposizioni, invece, si sono spaccate. Sia la sinistra che i 5 Stelle al loro interno hanno assunto posizioni molto diversificate sul tema degli aiuti e delle sanzioni alla Russia. L’Occidente ha il dovere di schierarsi a favore della pace e del popolo ucraino, con l’auspicio che l’Ucraina possa entrare al più presto nell’Unione europea”.



Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.