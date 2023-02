Foibe, Orsomarso: sdegno per oltraggio memoriale Cosenza

“Ogni anno, purtroppo, qualche idiota prova a macchiare il Giorno del Ricordo vandalizzando targhe che celebrano la memoria degli italiani vittime dell’orrore comunista perpetrato dai partigiani titini. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a due giorni fa, a Cosenza, dove il luogo dedicato alle vittime delle foibe è stato oltraggiato con una falce e martello di vernice rossa e la scritta ‘Nas Tito’, che in sloveno significa ‘Nostro Tito’. Mi unisco alla richiesta del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia all’amministrazione comunale affinché si faccia un’opera immediata di pulitura ed esprimo sdegno per questi rigurgiti di nostalgismo di un’ideologia sanguinaria spazzata via dalla storia”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso.