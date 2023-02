Riforme, Malan: per conoscere la Costituzione è importante dibatterla

“L’articolo 21 della Costituzione, quello sulla libertà di espressione, rappresenta la linfa di tutti gli altri. Attraverso la libertà di espressione è possibile dibattere e vegliare perché gli altri articoli vengano messi in atto. E’ poi fondamentale il libero dibattito nelle istituzioni previste nella seconda parte della Costituzione, così come per l’attuazione dell’articolo 33, che dice : l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Solo il libero dibattito fa progredire la scienza. Per poter difendere e attuare la Costituzione occorre conoscerla ed è quindi estremamente opportuna l’iniziativa del presidente Balboni.”

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, intervenendo al convegno “L’ora di Costituzione”, promosso a Palazzo Madama dal presidente della Commissione Affari Costituzionali Alberto Balboni, con la partecipazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.