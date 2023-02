Calandrini: demolizione villa Zagaria manifesta forza dello Stato contro la Camorra

“La lotta alla malavita passa anche per gesti che possono sembrare simbolici ma che hanno invece una valenza sostanziale. L’aver abbattuto oggi il covo del boss dei casalesi Michele Zagaria è un’affermazione forte della presenza dello Stato in ogni territorio della nazione. Non possono esistere zone franche e nemmeno luoghi simbolo. Oggi le ruspe dei Vigili del Fuoco hanno demolito un simbolo di forza della malavita, sostituendo a esso la dignità e la bellezza della legalità. Questi sono avvenimenti da celebrare e che danno forza a quelle donne e uomini impegnati ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata, che è necessario combattere con ogni mezzo”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio