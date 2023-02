“L’allora governo Draghi non è intervenuto sul Superbonus per i veti del Movimento 5 stelle e per i silenzi del Partito democratico. La situazione doveva essere affrontata 7 mesi fa quando le banche avevano esaurito la capienza fiscale. Il decreto del governo Meloni blocca l’acquisto dei crediti da parte di Regioni ed Enti locali per disinnescare una bomba che li avrebbe mandati sul lastrico”.

Lo ha dichiarato ad Agorà il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.