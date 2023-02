Calandrini: il Governo è unito. Il 110% una bolla che stava per esplodere

“Nella coalizione di maggioranza che guida l’Italia ci si confronta, come è normale che sia in democrazia, ma il Governo è unito. Lo dimostrano la celerità con cui si approvano atti importanti e il clima di serenità che si respira nelle commissioni, che sono state rimesse al centro dell’azione parlamentare, cosa che non accadeva nella passata legislatura. Anche sul superbonus per l’edilizia si procede spediti, cercando soluzioni e confrontandosi con tutte le categorie coinvolte, che proprio questa mattina sono a confronto con il Governo. Eravamo di fronte a una bolla pronta a esplodere e assolutamente non sostenibile dal punto di vista finanziario. Abbiamo agito con senso di responsabilità. Non siamo in recessione, cresce il clima di fiducia delle imprese e lo dicono i dati. Non è più il tempo dei bonus a pioggia ma di ricostruire l’Italia e farla crescere”.