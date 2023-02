Ex Ilva, Fallucchi: con Governo Meloni deciso cambio di passo

“Questo è un provvedimento importante che riguarda una terra che amo: la Puglia. Negli ultimi 10 anni nelle Aule parlamentari si è discusso, ma soprattutto taciuto, su svariati decreti riguardanti l’ex Ilva, provvedimenti talvolta inutili varati da governi di sinistra. Da loro solo promesse, senza che nulla fosse fatto in concreto. Il governo Meloni, invece, agisce con responsabilità, con azioni che segnano un netto cambio di passo rispetto al passato. Da M5S e Pd c’è stato solo falso ambientalismo dall’impronta marcatamente ideologica che non ha contribuito al futuro dell’acciaieria. Il nostro decreto creerà, invece, ricchezza economica e benessere, dimostrando prontezza e serietà di fronte ai grandi problemi dell’Italia. Affronterà i problemi di Taranto e di un settore strategico per la nostra Nazione. Rilancerà il sistema produttivo, l’occupazione e favorirà una riconversione industriale green. Noi traduciamo le parole in fatti tangibili, dopo che il M5s ha massacrato un territorio costringendo i pugliesi a pagare per colpe che non hanno. Ecco perché la nostra attenzione è concentrata su una soluzione definitiva per le sorti dello stabilimento; perché con il governo Meloni lo Stato torna a fare lo Stato, attraverso azioni coerenti ed efficaci, il governo fa il governo e non una sterile e perpetua propaganda politica”.

Lo dichiara in Aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.