Senato, Balboni: domani prende via iniziativa “L’ora di Costituzione in Senato”. Lezione di Giuliano Amato a 150 studenti su principi fondamentali 

Domani giovedì 23 febbraio alle ore 10,30 nella Sala Koch di Palazzo Madama, prende il via l’iniziativa “L’ora di Costituzione in Senato” promossa dal presidente della Commissione Affari Costituzionali, senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, professor Giuliano Amato, illustrerà a 150 studenti delle scuole superiori i principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 1 – 12). La lezione sarà contemporaneamente trasmessa in diretta streaming attraverso il portale dell’Ansa e sul sito www.loradicostituzione.it. Tutte le scuole italiane che lo desiderano avranno quindi la facoltà di collegarsi o, eventualmente, usufruire in un secondo momento della registrazione per organizzare momenti di approfondimento con gli studenti nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. L’evento vedrà anche l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito, on. Giuseppe Valditara, che porterà il suo saluto.

Condividi