Dl ONG, Della Porta: colmate importanti lacune. Al centro difesa migranti e confini nazionali

“Abbiamo ricevuto attacchi dalle opposizioni sul dl ONG, mentre il Capo dello Stato lo ha approvato senza alcuna osservazione. E questo la dice lunga sulla validità giuridica del testo, che mira a colmare le importanti lacune del decreto 130/2020 – non a caso emanato dal governo giallorosso – riguardanti sia il tema del soccorso in mare sia della sicurezza nazionale. Un tema, quest’ultimo, di fondamentale importanza per questo Governo perché difendere i confini significa difendere la libertà e la democrazia dell’Italia” .

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta. “Si colma anche la lacuna sul porto di attracco, perché deve essere chiaro che il porto più vicino non è sempre il più sicuro. Basti pensare a Lampedusa, che essendo al collasso non può sempre garantire la necessaria accoglienza”. E prosegue: “ Il decreto si fonda su due principi: la difesa nazionale e la difesa del migrante contro condotte fraudolente di alcune ONG. Qualsiasi accusa di ‘disumanità’ quindi, va rispedita al mittente, ricordando quanto detto da Papa Wojtilia qualche anno fa: ‘la gestione del flusso migratorio è il dovere di un paese civile e se davvero vogliamo aiutare queste persone dobbiamo aiutarle a casa loro’ “ conclude Della Porta.