Firenze, Speranzon: solidarietà a Valditara, la misura è colma

“Oggi siamo arrivati all’assurdo, il ministro Valditara non solo è stato oggetto di minacce di morte ma come se non bastasse la sinistra si sta sperticando in una sequela di accuse e insulti che non trovano alcuna giustificazione. La misura è davvero colma e mi auguro che si arrivi ragionevolmente ad abbassare i toni in un clima che davvero è preoccupante. Al ministro Valditara giunga la mia personale solidarietà e del gruppo di FdI al Senato”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.