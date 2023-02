“Cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, volto storico del giornalismo e della televisione in Italia. Indimenticabile uomo di cultura ha saputo portare un altro modo di fare il talk show in televisione.

Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera si stringe alla famiglia”.



Così su twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.