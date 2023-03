Menia a Zelensky: “Kiev oggi è un simbolo di libertà”

“Kiev oggi è un simbolo di libertà”. Lo ha detto il Vicepresidente della Commissione Esteri del Senato, Roberto Menia (Fdi), al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato a Kiev assieme ai colleghi delle commissioni di Camera e Senato nel primo anniversario dall’invasione russa. Un viaggio altamente simbolico perché giunge a pochi giorni dalla storica visita del Presidnete del Consiglio, Giorgia Meloni.

“E’stato un confronto cordiale durante il quale abbiamo portato la vicinanza del Parlamento italiano non solo a quello ucraino, ma a tutto il popolo martoriato dalla guerra – osserva il senatore di Fratelli d’Italia – . Vedere con i nostri occhi come questo paese è stato attaccato e come gli stessi rappresentanti delle istituzioni vivono questa parentesi bellica purtroppo ancora aperta, è stato un momento molto intenso che difficilmente dimenticheremo. L’Italia è al fianco dell’Ucraina, sia con il supporto tecnico che è stato deciso dai decreti votati compattamente dalla maggioranza in Aula, sia con la fase progettuale che tocca la ricostruzione, dove il know how italiano sarà utilissimo”.