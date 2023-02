Trasporti, Deidda: su reti Ten-T Europa riconosca trasporto per le isole

“È stato approvato, con larga maggioranza in Commissione Trasporti della Camera dei deputati, il parere sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) in cui è stato sottolineato che occorre inserire specifiche disposizioni che prevedano la creazione e l’ammodernamento, con risorse adeguate, di reti infrastrutturali aeree, marittime e ferroviarie di collegamento con le regioni insulari, garantendo altresì servizi di trasporto sostenibili regolari e frequenti con le medesime regioni”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati;

“Il documento sarà inviato al Governo, al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea e al Consiglio dell’Unione Europea ed è un primo passo per chiedere all’Unione Europea il riconoscimento di una normativa specifica per le Isole e le Regioni insulari sui trasporti, sia aerei che marittimi e ferroviari”, ribadisce Deidda

“Tutti i commissari, maggioranza e opposizione sono concordi su questa proposta ma anche gli europarlamentari hanno garantito sostegno. Siamo solo all’inizio ma siamo fiduciosi nel conseguire questo risultato”, conclude il Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati