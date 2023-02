Ucraina, Foti: Italia dalla parte di kiev

“Bene il governo Meloni che senza indugio si è schierato a fianco di Kiev nella lotta per la difesa della sua libertà dalla brutale offensiva russa. E’ passato un anno da quella che sembrava una guerra lampo e che Putin ha trasformato in un bagno di sangue, con vittime e distruzione. Saremo sempre dalla parte della democrazia e della difesa dei valori fondanti dell’Occidente, nel solco dell’atlantismo e della Nato. Non possiamo permettere che l’Ucraina diventi il precedente con cui autorizzare invasioni in altre Nazioni”.



Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.