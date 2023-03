Immigrazione, Foti: coi profitti illeciti aumenta rischio naufragi

“Unica soluzione è fermare partenze all’origine”

“La Relazione annuale al Parlamento dei servizi di informazione e sicurezza ha evidenziato come le operazioni di salvataggio in mare Sar vengano spesso pubblicizzate sui social network dai criminali trafficanti di uomini ‘quale garanzia di maggiore sicurezza del viaggio verso l’Europa’. La presenza di navigli Sar, infatti, ‘rappresenta un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli immigrati, permettendo loro di adeguare il modus operandi in funzione della possibilità di ridurre la qualità delle imbarcazioni utilizzate’. In questo modo i criminali aumentano i profitti illeciti, ma esponendo a più concreto rischio di naufragio le persone imbarcate. L’unica soluzione per Fratelli d’Italia è fermare le partenze all’origine anche per scongiurare le vendette sommarie come avvenuto ai danni di certi trafficanti da parte di alcuni sopravvissuti alla tragedia nelle acque di Crotone”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.