Migranti, Gardini: Italia non può essere lasciata da sola

“Dolore e rabbia per l’ennesima tragedia avvenuta in mare con decine e decine di donne, uomini e bambini rimasti vittime del business dei trafficanti di esseri umani. Il Governo Meloni vuole che l’Europa comprenda che l’immigrazione clandestina è un problema di tutti e che l’Italia non può e non deve essere lasciata sola. Occorrono politiche europee che impediscano agli scafisti di fare affari sulla pelle delle persone e soprattutto il ripetersi di simili tragedie”.

Lo dichiara al TG2 Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.