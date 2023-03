Senato, FdI: domani presentazione disegno di legge per la riforma della diffamazione a mezzo stampa

Si svolgerà domani alle ore 14,00 in Sala ‘Caduti di Nassirya’ la conferenza stampa “Come riformare la diffamazione a mezzo stampa”, per la presentazione del disegno di legge n.466 su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, Presidente Commissione Affari Costituzionali in Senato e primo firmatario della proposta di legge. Parteciperanno il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato e cofirmatario del disegno di legge e l’ex senatore di Fratelli d’Italia Giacomo Caliendo, presentatore del disegno di legge in Senato durante la XVIII legislatura.

