Medio Oriente, Scurria: continueremo a lottare per far trionfare valori di giustizia e uguaglianza

“Non dobbiamo mai abbassare la guardia nei confronti delle organizzazioni criminali e degli stati, come l’Iran, che li proteggono e li sostengono. Per questo spiace registrare incontri istituzionali o amichevoli con rappresentanti di movimenti terroristici della caratura di Hezbollah, come fece D’Alema quando ricopriva la carica di Ministro degli Esteri, che ogni giorno lavorano per distruggere quello che noi come civiltà occidentale, e Israele, abbiamo conquistato in tema di libertà e diritti. Immaginare queste organizzazioni come interlocutori seri mentre loro si considerano in guerra con noi vuol dire non aver capito il rischio che quotidianamente corriamo e per questo noi, come parlamentari, non dobbiamo mai smettere di lavorare perché anche in Medio Oriente trionfino i valori della giustizia e dell’uguaglianza.”

Lo dichiara Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia, nella conferenza stampa in Senato su Iran e Hezbollah.