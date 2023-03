Italia – India, Foti: grazie a Meloni riposizionamento geopolitico fondamentale

“L’odierna visita in India del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è fondamentale per un riposizionamento geopolitico nazionale. L’Italia conquista così un peso, politico e commerciale, rilevante grazie a un più stringente partenariato tra i due paesi. L’India rappresenta infatti un mercato essenziale per l’export italiano. Inoltre, il rafforzamento di relazioni in settori strategici, come quelli della difesa e dell’energia, fa ben sperare che la nostra Nazione possa affrontare positivamente le sfide del futuro”.



Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.