Lollobrigida, rete dei controlli efficace, plauso alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per indagine antifrode

“Esprimo soddisfazione per le attività di controllo e investigazione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito dell’operazione antifrode portata da poco a termine. Un’operazione condotta dall’Unità Investigativa Centrale dell’ICQRF del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme alla Guardia di Finanza che ha portato alla luce una pratica fraudolenta finalizzata ad immettere sul mercato considerevoli quantità di prodotti agroalimentari dichiarati falsamente biologici. È la dimostrazione che il sistema dei controlli funziona ed è al servizio dei produttori onesti e dei cittadini. Grazie alla continua e costante attività svolta sul territorio nazionale da tutte le forze dell’ordine e le procure, siamo in grado di garantire in Italia e all’estero la qualità e l’eccellenza dei nostri prodotti”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.