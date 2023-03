Nuova Delhi, intervento alla conferenza Raisina Dialogue (traduzione integrale-video in Inglese)

Caro Primo Ministro Modi,

Eccellenze, illustri ospiti.

Namaskar!

È un onore per me inaugurare il Dialogo di Raisina di quest’anno, e farlo di fronte a un pubblico così straordinario. Una platea che comprende rappresentanti di tutto il G20, con i quali l’Italia condivide una speciale responsabilità nel trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali. In quest’ottica, colgo l’occasione per esprimere il mio apprezzamento per il duro lavoro del Primo Ministro Modi nella gestione di una Presidenza complessa, e per ribadire il pieno sostegno dell’Italia al suo successo.

Mi è stato detto che il nome di questa conferenza internazionale deriva dalla collina di Raisina, qui a Delhi, da cui il Governo ha una visione più ampia della capitale indiana. In tempi difficili come quelli attuali, credo che questa sia una metafora appropriata per la visione che noi, come leader, pensatori e funzionari pubblici, dobbiamo adottare. Mi ricorda il Palatino, il Campidoglio e le altre colline su cui i nostri antenati fondarono l’antica Roma, più di duemila anni fa, da cui partiva una vasta rete di strade che collegava le diverse province, conducendo dal centro della penisola italiana a culture molto diverse.

Penso che questo sia anche il modo in cui dobbiamo fare politica oggi. Quando mi sono candidata per la campagna elettorale, ho detto che non volevo scalare le istituzioni per ottenere il potere, ma che volevo scalare le istituzioni perché solo così si può avere una visione migliore di ciò che sta accadendo e dare le soluzioni migliori. E questo è esattamente ciò che vedo oggi.

Quando guardiamo agli eventi che ci circondano, la nostra identità modella il nostro campo visivo, sia come individui che come Nazioni. L’identità è profondamente plasmata dalla geografia. Allo stesso tempo, i nostri pensieri possono essere plasmati dalle provocazioni. In questa sede vorrei cercare di interpretare in modo positivo l’interessantissima domanda posta dagli organizzatori di questa conferenza e partirò dalla parola provocazione, che potrebbe certamente essere considerata come un affronto alla nostra sensibilità, ma anche come uno stimolo a pensare in modo diverso. Una sfida ad accettare le sfide dell’incertezza e della turbolenza, perché nulla è più certo dell’incertezza dei nostri tempi storici: questa è sicuramente l’era dell’incertezza e allo stesso tempo un periodo di turbolenza senza precedenti. Siamo in una tempesta e dobbiamo rimanere a testa alta nel considerare le nostre sfide comuni. Dobbiamo porci sulla collina, fare un respiro profondo e vedere le nostre terre e i nostri mari e i loro problemi in modo più illuminato: abbiamo bisogno di un faro nella tempesta. Ecco perché occasioni come il Dialogo di Raisina sono così preziose in tempi di eventi accelerati e confusi, che rischiano di essere governati solo con pensieri superficiali e azioni affrettate.

Torniamo quindi ai fattori fondamentali, compreso quello geografico, delle nostre identità. E, considerando alcune importanti analogie tra l’ampia e profonda ricchezza delle antiche culture indiane e italiane e gli interessi contemporanei, mi chiedo se si possa parlare del concetto di “peninsularità”, che potrebbe avere un posto accanto a quelli di “insularità” e “continentalità”.

L’Italia è profondamente europea. Le nostre radici e la nostra storia sono europee e, insieme alle nazioni di tutto il continente, abbiamo costruito nei secoli l’identità europea. Eppure, tutte le lunghe coste italiane sono bagnate dal Mediterraneo, l’ambiente naturale in cui si sono sviluppate le radici giudaiche, cristiane e classiche dell’Europa. La geografia ha plasmato la nostra cultura, la nostra proiezione verso l’esterno e la nostra crescita come civiltà.

E, molto come per l’India, il “fattore peninsulare” ci ha fornito una risorsa fondamentale: essere allo stesso tempo una nazione continentale e marittima. Un vantaggio fondamentale, che ci rende piattaforme naturali per il commercio, la logistica e la diffusione della cultura e della scienza.

Per secoli, i nostri flussi marittimi hanno guardato al Sud e al resto del Mediterraneo, che rimane il nostro vicinato naturale. E con il quale continuiamo a costruire relazioni reciprocamente vantaggiose. Questo è lo spirito racchiuso nella nostra visione, soprannominata anche “Piano Mattei”, per il Mediterraneo e per tutto il continente africano, con la sua popolazione in crescita, le sue sfide e le sue opportunità. Una vasta regione che possiede anche le risorse, a partire da quelle energetiche, che sono così cruciali per l’Europa, ma che dovrebbero, prima di tutto, andare a beneficio dei popoli che sono i proprietari di queste materie prime.

I nostri obiettivi sono semplici: garantire prosperità, pace e amicizia duratura attraverso una collaborazione paritaria. Una collaborazione volta a fornire benefici tangibili per tutti. Senza ambizioni predatorie. Senza coercizioni, economiche o di altro tipo. Durante questi primi mesi del mio mandato, ho dato priorità allo sviluppo di partenariati paritari su priorità comuni come l’energia, e l’Italia sta lavorando per essere il ponte che collega il Mediterraneo orientale, l’Africa e l’Europa. I Paesi produttori devono poter beneficiare delle loro risorse, per la loro stessa prosperità e stabilità. L’energia verde, l’idrogeno e l’elettricità saranno sempre più localmente prodotti, per i loro cittadini e per l’Europa. Come la transizione energetica, anche la transizione digitale si basa sulla connettività. I dati sono l’energia delle nostre società digitali e fluiranno dall’India all’Europa attraverso il Mediterraneo e l’Italia: il Progetto Blue Raman collegherà l’Indo-Pacifico alle nostre economie europee.

In passato, le Alpi al Nord proteggevano l’Italia, ma erano anche l’area di collegamento con il resto dell’Europa. Allo stesso modo, il Mar Mediterraneo è stato per secoli una sorta di vicolo cieco, l’appendice estrema dell’Oceano Atlantico. Il progresso e l’ingegno umano, però, hanno reso possibile l’impossibile: un cambiamento della geografia, un passaggio dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico, attraverso il Canale di Suez. Oggi il Mediterraneo è davvero il mare di mezzo, il bacino che sta tra i due grandi spazi marittimi del globo: l’Atlantico e l’Indo-Pacifico. L’Italia, con la sua penisola che si trova proprio al centro del Mediterraneo, continua ad essere, in tutto e per tutto, parte integrante della comunità euro-atlantica e dell’Occidente culturale e politico, ma è sempre più proiettata verso l’Indo-Pacifico, recuperando la storia delle nostre repubbliche marinare e di Marco Polo. Soprattutto dopo l’apertura del Canale di Suez, le leggi della fisica, a partire dai vasi comunicanti, sono quelle del commercio.

L’impatto di un tale cambiamento è difficile da esagerare. 150 anni dopo, mentre l’Indo-Pacifico è diventato un centro di gravità cruciale per l’economia globale, il 40% del commercio estero dell’UE passa attraverso il Mar Cinese Meridionale e molto di più transita attraverso l’Oceano Indiano. Le nostre due regioni sono più interconnesse che mai. Insieme, rappresentiamo il 70% del commercio mondiale e l’UE è diventata il più grande investitore nell’Indo-Pacifico, che contribuisce a due terzi della crescita economica globale.

Gli oceani del mondo ci collegano. Sono essenziali per il commercio globale e per il nostro stile di vita. Oggi il trasporto marittimo rappresenta il 90% di tutto il commercio internazionale e la libertà di navigazione è fondamentale per le nostre economie.

L’interconnessione globale ha permesso alle nostre economie di cooperare e prosperare, ma tutto questo ha un costo, soprattutto in tempi di turbolenza all’interno della comunità internazionale. Ciò che accade in Europa si ripercuote sull’Indo-Pacifico come non sarebbe accaduto in passato. E ciò che accade nell’Indo-Pacifico ha dirette ripercussioni sull’Europa. Non si tratta di una sorpresa, non si tratta di un “cigno nero”, ma piuttosto di un “rinoceronte grigio” che avremmo dovuto prevedere e che dobbiamo tenere a mente mentre andiamo avanti. Ciò implica un nuovo approccio al modo in cui lavoriamo insieme. Dobbiamo vedere il mondo attraverso lenti progressive, per concentrarci con lo stesso livello di attenzione sulle dinamiche a lungo e a breve termine. Stiamo affrontando una guerra di aggressione che ci riporta alle tragedie del XX secolo, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la visione necessaria per essere preparati alle sfide del XXI secolo.

La pandemia COVID-19 ha scosso le fondamenta del commercio e della mobilità internazionali e ha messo in luce profonde debolezze nella resilienza delle catene di approvvigionamento globali e nella globalizzazione così come la conoscevamo. Dicevano che avremmo potuto risolvere ogni problema con il libero scambio, che avremmo avuto democrazia e ricchezza per tutti; non è stato così e dobbiamo affrontare ciò che abbiamo sbagliato. Mentre lavoravamo per superare queste sfide, riprenderci dall’impatto devastante della pandemia e ripristinare i flussi commerciali globali, la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha sconvolto i prezzi globali dell’energia, messo in pericolo la sicurezza alimentare e scatenato ondate di inflazione in tutto il mondo. A scapito dei più vulnerabili, soprattutto nel Sud del mondo. Inoltre, ha messo a rischio la stabilità, la pace e la sicurezza globali, che dipendono da un ordine internazionale prevedibile e basato su regole.

Solo un anno fa eravamo pronti ad affrontare le sfide del XXI secolo: eradicare la povertà, affrontare il cambiamento climatico, gestire l’impatto della digitalizzazione sui flussi di informazione e sulla vita quotidiana delle nostre società, gestire l’avvento di nuove tecnologie come l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale. Tuttavia, gli eventi del 24 febbraio scorso ci hanno riportato alle guerre del XX secolo.

La scorsa settimana ero a Kiev. Sono stata testimone della dura realtà sul terreno e, tra la distruzione, ho sentito la forza dello spirito nazionale degli ucraini.

La guerra è una guerra in Europa. Lontana, geograficamente, da molte altre parti del mondo, che in molti casi stanno affrontando le proprie difficoltà, più vicine loro.

Questo però non deve far passare in secondo piano la rilevanza della posta in gioco. L’attacco russo non è semplicemente un atto di guerra o un conflitto localizzato. È un attacco contro l’integrità territoriale di una nazione sovrana, in violazione dei principi fondamentali dell’ordine globale che consente alla comunità internazionale di prosperare. Non possiamo permettere che vengano minacciate le basi stesse del diritto internazionale, senza il quale si terrebbe conto solo della forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal suo vicino. Questi non sono solo gli interessi dei Paesi europei, questi rappresentano i beni comuni per la convivenza di tutti i Paesi del mondo.

Non possiamo restare inerti di fronte a questa provocazione contro il cuore della Carta delle Nazioni Unite, che minaccia di minare la stabilità in tutto il mondo. Non possiamo permettere che la legge del più forte prevalga sulla forza della legge.

So che molti ritengono che l’Europa, in passato, non abbia riconosciuto che i problemi del mondo sono anche i suoi. E forse, negli ultimi anni, la nostra posizione geopolitica è stata meno incisiva di quanto avrebbe potuto essere. Oggi non è più così e iniziative come la Strategia dell’UE per l’Indo-Pacifico dimostrano che le nostre vedute si sono effettivamente ampliate.

Nel mondo interconnesso di oggi, le questioni regionali si trasformano rapidamente in questioni globali. E purtroppo il problema dell’Europa oggi è diventato problema del mondo.

L’Italia e l’India condividono una profonda convinzione. Che solo lo Stato di diritto può consentire all’umanità di prosperare e svilupparsi, in equilibrio e armonia. Come Paesi lungimiranti, con culture ricche vecchie di millenni, abbiamo una visione comune, incentrata sull’uomo, in cui democrazia, scienza, pace e prosperità vanno di pari passo. Il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica è fondamentale: tutti gli sviluppi devono essere incentrati sull’uomo. La nostra forza risiede nel nostro capitale umano, nelle nostre capacità di creare e spingere i confini della scienza, della conoscenza e della tecnologia, mantenendo lo Stato al servizio dei nostri cittadini. Stiamo costruendo nuovi ponti tra i centri accademici e di ricerca di Italia e India.

Nonostante la lunga storia dei nostri rispettivi popoli, siamo entrambi Stati giovani. Abbiamo dovuto superare lotte intense e simili per affermarci come Stati indipendenti. Non è un caso che il “Risorgimento” italiano sia stato tra le fonti di ispirazione per molti indiani che lottavano per la loro indipendenza e che l’opera di Giuseppe Mazzini, figura chiave per l’unificazione dell’Italia, sia stata tradotta, letta e studiata da molti patrioti indiani. Lo stesso Gandhi, la cui “Giovane India” si ispirava alla “Giovine Italia” di Mazzini, ne riconobbe l’influenza, affermando che: “Vi sono al mondo pochi esempi d’un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita”. Le nostre civiltà si sono incontrate, toccate e influenzate a vicenda nel corso dei secoli. Gli esempi sono molti, ma uno mi ha colpito particolarmente: la scoperta di una statua indiana d’avorio tra le rovine di Pompei, risalente a duemila anni fa. Una testimonianza potente della profondità delle nostre relazioni storiche.

Le nostre culture sono inni alla vita e all’amore e continueremo a lottare, con determinazione, contro coloro che venerano l’odio e la violenza. Il terrorismo è un cancro che deve essere affrontato anche attraverso un’ampia cooperazione internazionale, e deve essere affrontato con leadership e convinzione.

Mentre siedo nel mio ufficio a Palazzo Chigi a Roma, noto come la “prua d’Italia”, mi viene spesso in mente la natura marittima della mia Nazione. Mentre navighiamo nelle acque del mondo, dobbiamo navigare nei nuovi orizzonti del XXI secolo. Dobbiamo vedere meglio mentre ci muoviamo nell’incertezza, per rafforzare la resilienza delle nostre relazioni globali, attraverso una maggiore cooperazione e diversificazione.

È vero che, come ci ricorda il titolo del Dialogo di Raisina di quest’anno, stiamo attraversando una tempesta. Una tempesta terribile, che sta rendendo difficile la navigazione delle nostre navi, tra venti contrari e onde violente che si infrangono in superficie. La paura si è insinuata negli equipaggi e anche i marinai più esperti sono sotto pressione per prendere le decisioni giuste. Coloro che sono a poppa, con la responsabilità dei loro equipaggi e delle loro navi, possono fare la differenza.

È proprio questa la scelta che noi, come leader, abbiamo davanti a noi: fluttuare in acque turbolenti o guidare le nostre navi verso la sicurezza di un porto sicuro. La nostra bussola è il nostro sforzo comune, di proteggere i valori umani condivisi che costituiscono la base della nostra coesistenza.

L’India è un attore chiave in questo ampio panorama, immerso nell’Indo-Pacifico così come l’Italia è al centro del Mediterraneo, e i nostri due Paesi hanno importanti contributi da dare insieme. Questo è il motivo per cui il Primo Ministro Modi e io abbiamo appena annunciato il rafforzamento delle nostre relazioni bilaterali in un partenariato strategico.

Basandoci su strumenti bilaterali e su programmi più ampi come il Global Gateway dell’UE, l’Europa e l’Indo-Pacifico – ma anche l’America Latina e il continente africano – stanno rafforzando la loro collaborazione su tutti i fronti, dalla connettività alle infrastrutture e al commercio equo e sostenibile, tenendo sempre presente una priorità strategica per tutti noi: la transizione energetica.

Questa sarà un elemento chiave nella lotta globale contro il cambiamento climatico, a cui tutti dobbiamo contribuire, con compiti e responsabilità differenti. Dobbiamo farlo tenendo conto delle nostre responsabilità verso le generazioni future, ma anche verso i nostri cittadini di oggi, e dobbiamo farlo in un modo equilibrato: ogni Paese deve fare la sua parte. In caso contrario, si avrebbero profonde ripercussioni sull’umanità in tutto il mondo, direttamente, attraverso la scarsità di cibo, la siccità, gli eventi climatici estremi e altri disastri, ma anche indirettamente, attraverso nuovi conflitti derivanti dalle migrazioni indotte dal clima e dalle dispute transfrontaliere sulle risorse scarse.

La necessità di accelerare la transizione energetica è stata accentuata dalla crisi energetica, che ha evidenziato la vulnerabilità delle economie di tutto il mondo. Tuttavia, ha anche dimostrato che il coordinamento globale sul cambiamento climatico non è un gioco a somma zero, ma un vero interesse condiviso. Lo stesso vale per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie, dove l’India e i Paesi dell’Indo-Pacifico hanno un ruolo centrale da svolgere, data la loro forza lavoro altamente qualificata, le loro risorse e la loro posizione strategica lungo le catene globali del valore.

La nostra capacità di lavorare insieme su energie rinnovabili, idrogeno verde, circolarità e le transizioni gemelle determinerà il nostro successo. E questo richiede un ordine internazionale funzionante.

Questo è qualcosa di cui noi esseri umani del XXI secolo non possiamo fare a meno e che dobbiamo coltivare e riaffermare in ogni momento. La governance delle organizzazioni multilaterali deve essere aggiornata. Ma i cardini del multilateralismo non possono essere messi in discussione, perché sono anche i cardini della pace e della libertà.

Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l’Occidente contro il resto del mondo. L’unità incrollabile di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l’interesse occidentale, è un interesse comune. Questo è, a mio avviso, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenza indiana del G20 e dal Dialogo di Raisina.

Un messaggio di speranza, un messaggio di unità.

Ogni nazione può essere un faro, con la ricchezza e l’orgoglio della propria tradizione e identità, che qualcuno vorrebbe dimenticare o nascondere o prendere a calci, ma non siamo nulla senza le nostre radici. I nostri diritti e la capacità di riconoscerli dipendono dalla nostra tradizione. Chi vuole prendere a calci la nostra tradizione e la nostra identità, vuole prendere a calci i nostri diritti; è una lotta importante che stiamo affrontando in tutto il mondo e so che, su questo, abbiamo lo stesso punto di vista. I fari non si oscurano a vicenda, ma possono brillare insieme e aiutare tutti noi a navigare in queste acque agitate.

Grazie mille.