Migranti, Barcaiuolo: Governo lavora per stop trafficanti

“Palazzo Chigi lavora all’ipotesi di un provvedimento che coinvolga più ministeri, in particolare Interno, Giustizia, Lavoro, Esteri. Allo studio c’è una rideterminazione dei flussi regolari di migranti con un meccanismo ‘premiale’ che dia nuovi ingressi ai Paesi che fanno di più nel contrasto all’immigrazione clandestina, che aumentino attraverso Frontex la sorveglianza dei loro confini e che firmino e attuino accordi di riammissione dei clandestini. Parimenti si stanno studiando con i tecnici del ministero della Giustizia e dell’Interno le norme che intendono concretizzare un giro di vite contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico. Le parole del Santo Padre siano una guida per le azioni di Governo, affinché vengano fermati i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”.

Lo afferma il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa.