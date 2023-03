Pnrr, Calandrini: Audizioni evidenziano esigenze delle realtà socio economiche italiane

“Parte oggi una lunga giornata di audizioni in cui ascolteremo i sindacati confederali e tantissime altre realtà rappresentanti del tessuto socio-economico italiano. Sono loro che verranno maggiormente interessati dal sistema di norme contenute nel DL PNRR 3, volto a semplificare la gestione dell’enorme mole di progetti che verranno realizzati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo di fronte a una svolta per l’Italia, un’occasione da sfruttare a pieno ma che richiede un cambio di marcia nella macchina amministrativa. Sappiamo che le istanze della società civile sono tante e delle più disparate. Auspico tuttavia un confronto franco e costruttivo, in linea con l’oggetto del Dl, la cui legge di conversione non può trasformarsi in un provvedimento omnibus”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio