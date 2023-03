8 Marzo, Foti: foto Meloni in sala donne ci rende fieri

L’allestimento della Sala delle Donne celebrato oggi è un segnale di speranza per le cittadine italiane. Per la prima volta nella storia repubblicana, l’Italia festeggia l’8 marzo con un presidente del Consiglio donna. Il gruppo di Fratelli d’Italia è orgoglioso di esprimere un leader come Giorgia Meloni che rappresenta la caparbietà dell’universo femminile, capace di dare vita dal nulla a un partito politico e guidarlo fino ad ottenere il 30% in dieci anni. La sua foto esposta nella Sala delle Donne a Montecitorio è un tributo meritato che ci rende fieri. Il suo esempio sia da stimolo a tutti gli italiani e le italiane, in ogni campo professionale.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.