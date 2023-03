Foibe, ci sarà testo unico per i tre ddl presentati in commissione

Saranno riuniti in un solo provvedimento i tre disegni di legge riguardanti iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe all’esame della commissione Cultura del Senato. A mettere a punto il testo unico sarà il senatore Andrea Paganella (Lega). Un ddl, a prima firma del presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo, istituisce un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe. Il ddl inserisce nella legge del 2004 che istituì il “Giorno del ricordo” un concorso annuale per la realizzazione di un’installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per 365 giorni, in uno dei capoluoghi di regione.

Un altro ddl è del senatore Roberto Menia (Fdi) ‘padre’ della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo che prevede la creazione di un fondo al Ministero dell’Istruzione e del Merito per

far conoscere alle giovani generazioni la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in particolare con iniziative, viaggi e visite degli studenti della scuola secondaria ai luoghi simbolo di quelle vicende. Previsti anche finanziamenti alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all’Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (Irci), per la gestione del Museo delle masserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste.

Il terzo ddl, presentato da Maurizio Gasparri (FI), istituisce un fondo per promuovere e sostenere l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli”.