PNRR 3, Calandrini: Oggi ministri in commissione per spiegare presupposti di un Dl complesso e variegato

“Il PNRR 3 rappresenta uno snodo essenziale per l’economia italiana e lo sviluppo dell’intero Stato. Dopo aver ascoltato ieri le esigenze e le proposte di parti sociali e rappresentanti dell’imprenditoria nazionale, siamo pronti oggi ad audire il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro per gli Affari Europei e le politiche di Coesione Raffaele Fitto. Si tratta di un passaggio fondamentale, grazie al quale il Governo ha la possibilità di spiegare nel dettaglio i presupposti che hanno portato a formulare un Decreto-legge complesso come quello all’esame della Commissione Bilancio. Per trattare una mole ingente di finanziamenti come quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è apparso necessario un cambio di passo nella macchina amministrativa. Stiamo cercando di farlo con il contributo di tutti e nel migliore dei modi”.